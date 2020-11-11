Стоимость нефти растет в среду утром более чем на 1% на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,15 миллиона баррелей, что оказалось значительно сильнее прогноза в 0,9 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счет американского министерства энергетики будут опубликованы вечером.

«Снова вопреки ожиданиям аналитиков, API сообщил во вторник о значительном сокращении запасов сырой нефти», - прокомментировал ситуацию на рынке аналитик «Axi» Стивен Иннес, мнение которого приводит агентство «Рейтер». Он также добавил, что цены на нефть все еще остаются под влиянием объявления «BioNTech» и «Pfizer» о вакцине.

9 ноября компания «BioNTech» сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже». Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 76,2457 рубл. По отношению к последней сделке10 ноября доллар подешевел на 30,43 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 15,21 копеки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 20,49 копейки и составил 90,1951 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 16,06 копейки.