Мировые цены на нефть во вторник растут на фоне снижения добычи и переработки сырья в Техасе из-за холодов, свидетельствуют данные торгов.

Холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности, в штате Техас, приостановить работу. Агентство «Блумберг» в ночь на 16 февраля сообщило о временной остановке НПЗ компаний «Motiva» и «Exxon Mobil». А французская «Total» сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас. Кроме того, 15 февраля агентство сообщало о падении добычи в «Permian Basin» в Техасе на 1 миллион баррелей в сутки.

«Глобальное предложение сокращается из-за похолодания в США, которое на данный момент сохраняется, и также присутствуют ожидания улучшения спроса», — прокомментировал агентству рост цен старший аналитик по сырьевым товарам «VI Investment» Уилл Сунгчил Юн. Он отметил, что цена нефти американской марки WTI в 65 долларов за баррель «больше не кажется невозможной».

Стоимость нефти в последнее время уверенно растёт, в том числе в расчёте на восстановление спроса по мере снижения заболеваемости коронавирусом и развертывания массовой вакцинации по всему миру.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль продолжает повышаться к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,2379 рубля. По отношению к последней сделке 15 февраля доллар подешевел на 8,71 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 7,13 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 5,45 копейки и составил 88,9255 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 5 копеек.