Цены на нефть сегодня утром растут на 5-7%, отыгрывая снижение предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. Оптимизма участникам торгов добавили заявления президента США Дональда Трампа. Он ожидает, что Саудовская Аравия и Россия скоро выработают какое-то общее решение в связи с обвалом цен на нефть.

Кроме того, СМИ сообщили, что Трамп 3 апреля встретится с руководителями крупнейших нефтяных компаний США, чтобы обсудить меры помощи отрасли.

Однако многие аналитики сохраняют осторожность, поскольку 1 апреля завершило своё действие соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Саудовская Аравия уже объявила о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 300 тысяч баррелей в день выше ее производственных мощностей. Поставки планируется наращивать за счёт складских запасов.

«Это явный признак того, что саудиты не готовы отступать в ценовой войне, хотя Россия теперь говорит, что не будет увеличивать объёмы производства, учитывая текущий переизбыток на рынке», - говорится в сообщении «ING» в четверг. В 1 апреля агентство «Блумберг» со ссылкой на источник сообщило, что Россия не намерена увеличивать добычу нефти с 1 апреля на фоне переизбытка предложения.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 77,5898 рубля. По отношению к последней сделке 1 апреля доллар снизился на 1,20 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» упал к последней сделке на 1,36 рубля и составил 84,9494 рубля.

Напомним, ЦБ РФ не менял официальные курсы доллара и евро, так как неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. Таким образом, доллар снизился к официальному курсу, установленному 28 марта, на 14,27 копейки, евро - 79 копеек.