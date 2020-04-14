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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.20 10:30

Доллар и евро дешевеют в начале торгов

Мировые цены на нефть сегодня утром растут примерно на 1,3% после прогноза управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США о снижении добычи сланцевой нефти в стране, свидетельствуют данные торговых площадок.

Нефтяные «быки» обратили внимание на оценки EIA. Согласно ожиданиям ведомства, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в мае снизится по сравнению с апрелем на 2,1%, до 8,709 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, это будет уже четвертым снижением подряд и крупнейшим с июля 2016 года.

При этом нефтяные котировки в целом по-прежнему поддерживаются свежим решением ОПЕК+ о сокращении добычи — на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее по апрель 2022 года включительно.

Рост цен мог бы быть даже более резким, но он сдерживается ограничительными мерами во многих странах из-за нового коронавируса.

«Эти сокращения, особенно относительно завышенных показателей добычи за последний месяц, не приведут рынок в равновесие, если мы не увидим резкого V-образного восстановления экономики в ближайшие недели», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «Forex.com».

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне умеренно дорожающей нефти и на позитивных сигналах с внешних рынков.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,2932 рубля. По отношению к последней сделке 13 апреля доллар подешевел на 31,68 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта уменьшилась на 23,13 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 23,28 копейки. и составил 80,0947 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 44,40 копейки.

 

 

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