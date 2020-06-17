Цены на нефть сегодня утром снижаются в пределах 2,5%, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 3,9 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 0,15 миллиона баррелей.

Беспокойство по поводу возможной второй волны вируса также отражается на ценах. В мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения.

«Данные API показали увеличение запасов сырой нефти, а рост числа новых случаев коронавируса в Соединенных Штатах и Китае ослабил ожидания увеличения спроса на топливо у двух крупнейших в мире потребителей нефти», - отметил аналитик по товарным рынкам «Samsung Futures» в Сеуле Ким Кван-рай, мнение которого приводит агентство «Рейтер».

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзве» на торгах составил 69,5339 рубля. По отношению к последней сделке 16 июня доллар снизился на 8,36 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 21,85 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 0,67 копейки и составил 78,4183 рубля. К официальному курсу евро упал на 62,51 копейки.