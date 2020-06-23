Цены на нефть сегодня утром снижаются в рамках коррекции после активного роста в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов. Во вторник на нефтяном рынке присутствует коррекционное снижение после роста на 2-3% в ходе торгов понедельника.

Кроме того, некоторая осторожность на рынки вернулась после комментариев торгового советника Белого дома Питера Наварро, сказавшего, что с трудом достигнутая сделка между США и Китаем была «прекращена». Позднее американский президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.

«Эти комментарии Наварро пришли из ниоткуда», - отметил старший рыночный аналитик брокерской компании «OANDA» Эдвард Мойя, чье мнение приводит агентство «Рейтер». Аналитик добавил, что трейдеры будут скептически относиться к отношениям между США и Китаем, если КНР не сможет быстро урегулировать ситуацию своими обещаниями сельскохозяйственных закупок.

Напомним, отношения США и Китая особенно обострились после того, как пандемия коронавируса, начавшаяся в Китае, сильно ударила по Соединенным Штатам. Трамп и его администрация неоднократно обвиняли Пекин в ситуации с коронавирусом.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 68,9245 рубля. По отношению к последней сделке 22 июня доллар подешевел на 9,55 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 55,90 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 16,34 копейки и составил 77,6866 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 14,19 копейки.