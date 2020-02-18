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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.20 10:30

Доллар и евро дорожают в начале торгов

Стоимость нефти снижается сегодня утром на фоне сохраняющихся опасений, связанных с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек.

Старший рыночный стратег «Axi Trader»  Стивен Иннес, чьё мнение приводит агентство «Рейтер», считает, что восстановление цен на сырье начнётся со второго квартала. «Слишком рано говорить, что опасения на рынке нефти развеялись», — отметил аналитик.

На этом фоне инвесторы ожидают, какие меры примет ОПЕК+ для стабилизации рынка. Техкомитет экспертов ОПЕК+ обсуждал этот вопрос на внеплановом заседании в начале февраля, по итогам которого рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца года и углубить его до конца второго квартала. По данным агентства Блумберг, эксперты ОПЕК+ рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.

Теперь дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ должна быть определена на встречах альянса в Вене 5-6 марта.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и ослабления валют.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,7086 рубля. По отношению к последней сделке 17 фераля доллар вырос на 24,11 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 40 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 27,63 копейки и составил 68,9413 рубля. К официальному курсу евро повысился на 32,12 копейки.

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