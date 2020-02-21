Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на 0,6-0,7%, трейдеры оценивают новости вокруг ситуации с распространением коронавируса за пределами Китая, свидетельствуют данные торгов.

Опасения вокруг ситуации с коронавирусом сохраняются на фоне новостей о распространении заболевания за пределами КНР. Так, в Южной Корее зарегистрировано 52 новых случаев заражения, теперь их число достигло 156. В Японии к вечеру четверга выявлено 728 случаев, из них 634 – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера «Diamond Princess».

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2236 человек скончались, 18264 излечились и выписаны из больниц, За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения.

Вспышка коронавируса и связанные с заболеванием карантинные меры представляют риски для целого ряда отраслей глобальной экономики. Такая ситуация может оказать давление на темпы роста экономики Китая и мира, что, в свою очередь, может отразиться на спросе на нефть.

Стратег «Jefferies» Кристофер Вуд, чьё мнение приводит агентство «Рейтер», выделяет два значимых на данный момента риска по коронавирусу. Первый касается ожиданий по росту темпов распространения заболевания после того, как в понедельник к работе вернется часть сотрудников в КНР. Второй заключается в том, что восстановление экономической активности в Китае может затянуться, учитывая то, что Пекин больше сил уделяет борьбе с вирусом, чем поддержанию роста ВВП.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 64,2347 рубля. По отношению к последней сделке 20 февраля доллар подрос на 3,47 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 49,34 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 8,83 копейки и составил 69,3083 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 53,78 копейки.