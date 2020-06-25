Цены на нефть сегодня утром продолжают снижаться на фоне распространения коронавируса в мире и роста запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. 24 июня цены на нефть обвалились более чем на 5%. В четверг снижение продолжается на фоне роста запасов в США до очередного рекорда и распространения COVID-19.

Вчера Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за последнюю неделю выросли на 1,4 миллиона баррелей – до 540,7 миллиона баррелей, превзойдя ожидания аналитиков и уже в третий раз обновив исторический рекорд. Кроме того, добыча нефти в США впервые за 11 недель выросла на 500 тысяч баррелей в сутки — до 11 миллионов баррелей в день. До этого показатель непрерывно снижался с начала апреля.

Кроме того, трейдеры опасаются, что продолжение распространения коронавируса в мире может серьёзно замедлить восстановление спроса на топливо.

«Последние тенденции не внушают оптимизма», — считает глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лаклан Шо, которого цитирует агентство «Рейтер».

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 69,5963 рубля. По отношению к последней сделке 23 июня доллар подорожал на 73,38 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 75,87 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос почти на 37 копеек и составил 78,2118 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 52,86 коейки.