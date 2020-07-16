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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.20 10:30

Доллар и евро дорожают в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром, - трейдеры оценивают перспективы сделки ОПЕК+ после встреч альянса на этой неделе, ожидая увеличения добычи, свидетельствуют данные торгов.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объёме – договоренности предполагают снижение на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола, Габон.

Как заявил 15 июля министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман по итогам заседания комитета ОПЕК+, реальное сокращение добычи нефти ОПЕК+ с августа с учетом обязательств по компенсации со стороны «двоечников» альянса, по текущей оценке, должно составить около 8,1-8,2 миллиона баррелей в сутки. Он пояснил, что данные цифры соответствуют уже представленным графикам по компенсации не полностью сокращенной ранее добычи нефти некоторыми странами альянса.

Котировки нефти сдерживает и коррекционная динамика после роста цен в среду. Тогда нефть подорожала в среднем на 1,7% после выхода статистики по запасам сырья в США. Как сообщило Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 10 июля уменьшились на 7,5 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение только на 2,1 миллиона баррелей.

«Некоторые инвесторы фиксируют прибыль после решения ОПЕК+, но сильное снижение запасов в США оказывает некоторую поддержку» — цитирует агентство «Рейтер» старшего аналитика «Fujitomi Co» Кадзухико Сайто.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 71,2983 рубля. По отношению к последней сделке 15 июля доллар вырос на 30,83 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила почти на полрубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 30,50 копейки и составил 81,2950 рубля. К официальному евро подорожал на 45,58 копейки.

 

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