Мировые цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром, оптимизм на рынках поддерживается новостями о том, что американский президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом после трёхдневного пребывания в больнице из-за коронавируса, а также сообщениями из Норвегии, свидетельствуют данные торгов.

Дональд Трамп находился три дня в больнице с диагнозом коронавирус, уже вечером 5 октября он выписался и вернулся долечиваться в Белый дом, который одновременно является домом, официальной резиденцией и рабочим местом президента США. По словам Трампа, он чувствует себя хорошо.

После сообщения президента США 2 октября о том, что он заразился коронавирусом, нефтяные котировки упали, и теперь на новостях об улучшении его самочувствия и после его возвращения из больницы стоимость нефти поднимается.

Другим фактором поддержки нефтяных котировок остаются новости из Норвегии. По данным агентства «Рейтер» со ссылкой на компании и представителей профсоюзов, шесть нефтяных и газовых месторождений в стране были закрыты в понедельник в связи с забастовками, в том числе четыре — норвежской компании «Equinor. Норвежская нефтегазовая ассоциация» (NOG) сообщила, что забастовка может привести к снижению производственных мощностей Норвегии на 330 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, или на 8% от общего объёма добычи.

Помимо ситуации с Трампом и новостей из Норвегии, ожидания по стимулированию экономики США также остаются во внимании рынков, считает глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лахлан Шо, слова которого приводит агентство «Рейтер». Новый пакет стимулирования может поддержать восстановление экономики, что позитивно отразится на спросе.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 78,4209 рубля.По отношению к последней сделке 5 октября доллар подорожал на 31,59 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 29,28 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился на 11,41 копейки и составил 92,1741 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 51,42 копейки.