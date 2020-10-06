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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.20 10:30

Доллар и евро дорожают в начале торгов

Мировые цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром, оптимизм на рынках поддерживается новостями о том, что американский президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом после трёхдневного пребывания в больнице из-за коронавируса, а также сообщениями из Норвегии, свидетельствуют данные торгов.

Дональд Трамп находился три дня в больнице с диагнозом коронавирус, уже вечером 5 октября он выписался и вернулся долечиваться в Белый дом, который одновременно является домом, официальной резиденцией и рабочим местом президента США. По словам Трампа, он чувствует себя хорошо.

После сообщения президента США 2 октября о том, что он заразился коронавирусом, нефтяные котировки упали, и теперь на новостях об улучшении его самочувствия и после его возвращения из больницы стоимость нефти поднимается.

Другим фактором поддержки нефтяных котировок остаются новости из Норвегии. По данным агентства «Рейтер» со ссылкой на компании и представителей профсоюзов, шесть нефтяных и газовых месторождений в стране были закрыты в понедельник в связи с забастовками, в том числе четыре — норвежской компании «Equinor. Норвежская нефтегазовая ассоциация» (NOG) сообщила, что забастовка может привести к снижению производственных мощностей Норвегии на 330 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, или на 8% от общего объёма добычи.

Помимо ситуации с Трампом и новостей из Норвегии, ожидания по стимулированию экономики США также остаются во внимании рынков, считает глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лахлан Шо, слова которого приводит агентство «Рейтер». Новый пакет стимулирования может поддержать восстановление экономики, что позитивно отразится на спросе.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 78,4209 рубля.По отношению к последней сделке 5 октября доллар подорожал на 31,59 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 29,28 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился на 11,41 копейки и составил 92,1741 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 51,42 копейки.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Bujhm G.
06.10.20 11:07
Странные конструкции на странном месте! Мне был бы понятен замысел автора, если бы хвосты торчали из воды, а не из камней. Назвать эти техноконструкции скульптурой я бы не решился.
Комментарий к новости:В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой
Д.О. Вернер
03.10.20 22:26
Не будь СССР, то в честь кого эти сегодняшние "руководители" открывали бы парки и перерезали ленточки? Это более пиаристее, чем ремонтировать (качественно содержать город) структуру ЖКХ...
Комментарий к новости:В Мурманске открыта новая скульптурная композиция «Паруса мечты»
Д.О. Вернер
03.10.20 22:20
Интересно. сейчас они: в "наряды ходят", дневальными по роте стоят, закреплённую территорию от снега и листьев убирают, участвуют в "большой приборке"?
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил учащихся Мурманского Нахимовского училища с посвящением в нахимовцы
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