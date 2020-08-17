Доллар и евро начали день ростом, но рубль сопротивляется

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, поддерживают котировки ожидания по спросу на этот вид сырья после новостей об импорте в Китай из США, трейдеры также ожидают встречи комитетов ОПЕК+ на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

Ранее агентство «Рейтер» сообщило со ссылкой на источники, что государственные нефтяные компании Китая забронировали танкеры для перевозки примерно 20 миллионов баррелей американской нефти в августе и сентябре. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, а Штаты — крупнейшим производителем нефти.

Рынки также ожидают встречи ОПЕК+, которые запланированы на эту неделю. Встречи техкомитета и министерского комитета ОПЕК+ были ещё в июле запланированы на 17 и 18 августа соответственно. На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждают перенос заседания министерского мониторингового комитета с 18 августа на 19 августа.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 72,9310 рубля.

По отношению к последней сделке 14 августа доллар вырос на 5,60 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 28,47 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 27,36 копейки и составил 86,5236 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 11,44 копейки.