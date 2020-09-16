Доллар и евро начали день снижением

Цены на нефть в среду утром заметно растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США, подкрепляемые также частичной остановкой её добычи в Мексиканском заливе из-за урагана, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 9,5 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счёт американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики при этом прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 1,27 миллиона баррелей.

Рост цен на нефть также подкрепляется ситуацией с природными катаклизмами в США. Из-за бушующего урагана «Салли» в Мексиканском заливе было остановлено более 25% добычи нефти.

«Наша текущая оценка общей остановки (добычи), связанной с «Салли», составляет 3-6 миллионов баррелей нефти примерно за 11 дней», — отметили аналитики «Rystad Energy», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,9175 рубля. По отношению к последней сделке 15 сентября доллар снизился на 7,25 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 27,09 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке уменьшился на 7,67 копейки и составил 88,7733 рубля. К официальному курсу евро упал на 58,81 копейки.