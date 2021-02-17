Доллар и евро начали рост на фоне сокращения добычи «чёрного золота» в Техасе из-за холодов

Мировые цены на нефть в среду утром слегка растут, поддерживаемые вынужденным сокращением добычи в Техасе из-за холодов, свидетельствуют данные торгов.

Последние дни цены на «чёрное золото» находятся под сильным влиянием непогоды в США. Аномальный для страны холод оказывает давление на добычу нефти, особенно в штате Техас. Как сообщает агентство Блумберг, из-за низких температур в центральной части США было отключено электричество, что привело к сокращению добычи примерно на 3,5 миллиона баррелей в день.

«Энергетический кризис продолжает сеять хаос на внутренних энергетических рынках из-за неожиданного сокращения предложения», — сказал агентству «Блумберг» аналитик «Axi» Стивен Иннес.

При этом цены также продолжает поддерживать оптимизм по поводу восстановления спроса по мере снижения темпов прироста новых случаев заражения коронавирусом в мире. «Поскольку спрос также восстанавливается вместе со снижением случаев заболевания Covid-19, ожидается, что цены останутся в более высоком диапазоне», - добавил аналитик.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,8220 рубля. По отношению к последней сделке 16 февраля доллар подорожал на 18,20 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 53,25 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 7,82 копейки и составил 89,1968 рубля. Тем временем к официальному курсу евро увеличился на 25,27 копейки.