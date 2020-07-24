Доллар и евро начали торги ростом

Мировые цены на нефть сегодня утром растут из-за более дешевого доллара, что поддерживает спрос на сырьевые товары, свидетельствуют данные торгов.

Ослабление доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе и нефти. Более дешевый доллар делает нефть дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Ранее в ходе торгов индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опустился почти до двухлетнего минимума — 94,6 пункта, что является самым низким уровнем с сентября 2018 года. Показатель за последние две недели показывал рост лишь одну торговую сессию, а с начала месяца упал на 2,7%.

Рынки также продолжают оценивать перспективы нового пакета поддержки экономики США. «Цены на нефть пытаются стабилизироваться, поскольку ожидания того, что Конгрессу удастся предоставить еще один пакет поддержки из-за пандемии, высоки», — цитирует агентство «Рейтер» слова старшего рыночного аналитика «OANDA» Эдварда Мойи.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за динамикой валют emerging markets и в ожидании решения ЦБ РФ по ставке.

В10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 71,5192 рубля. По отношению к последней сделке 23 июля доллар увеличился на 5 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 55,62 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос к последней сделке на 17,80 копейки и составил 83,0480 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 85,87 копейки. Евро поднялся выше 83 рублей впервые с 4 мая.