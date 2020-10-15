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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.20 10:30

Доллар и евро начали торги ростом

Цены на нефть в четверг утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 2,3 миллиона.

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,8 миллиона баррелей.

«Нынешний рост цен, похоже, является временным благодаря данным о запасах и соблюдению договоренностей ОПЕК+ по добыче», — сказал агентству «Блумберг» старший аналитик по сырьевым товарам «VI Investment» Уилл Сунгчил Юн. Однако он предупредил, что рост цен будет неустойчивым из-за новой волны коронавируса в мире и неопределенности с мерами стимулирования экономики США.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем октябрьском докладе отметило, что страны ОПЕК+ за счёт улучшения дисциплины в сентябре повысили уровень выполнения соглашения о сокращении добычи нефти до 103% с 98% в августе.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра»  на торгах составил 77,9576 рубля. По отношению к последней сделке 14 октября доллар подорожал на 31,76 копйки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 68,17 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился на 22,23 копейки и составил 91,4223 рубля.. К официальному курсу евро подскочил на 71,58 копейки.

 

 

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