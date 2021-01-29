Доллар и евро начали торги ростом

Мировые цены на нефть в пятницу утром не показывают единой динамики, риски по спросу продолжают сдерживать котировки, при этом ожидания по исполнению сделки ОПЕК+ с февраля поддерживают вложения инвесторов, свидетельствуют данные торгов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,27% — до 52,2 доллара за баррель.

На нефтяные цены сегодня утром действуют разнонаправленные факторы. С одной стороны, среди инвесторов сохраняются опасения по поводу перспектив спроса из-за неопределенности вокруг пандемии коронавируса.

Страны все больше склонны к ужесточению ограничений из-за рисков нового всплеска заболеваемости, при этом трейдеры следят за ситуацией в Китае. Примерно через две недели в стране начинаются длинные каникулы из-за празднования Нового года по лунному календарю, жителей страны уже призвали воздержаться во время предстоящих каникул от ненужных поездок.

Вместе с этим рынки также следят за исполнением сделки ОПЕК+. Так, согласно январским договоренностям ОПЕК+, текущие условия соглашения о снижении добычи были продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно её сократить.

«Стратегия добычи (нефти. — Ред.) ОПЕК+ все ещё работает, и надежды на то, что вакцина «J&J» будет одобрена на следующей неделе — высоки», — цитирует агентство «Рейтер» слова аналитика «OANDA» Эдварда Мойи.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 76,2077 рубля. По отношению к последней сделке 28 января доллар подорожал на 25 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на 2,23 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 11,20 копейки и составил 92,2570 рубля. К официальному курсу евро повысился на 12,60 копейки.