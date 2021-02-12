Доллар и евро начали торги ростом

Мировые цены на нефть в пятницу утром отступают от рекордных максимумов последних дней, снижаясь на волне пессимизма «быков», вызванного докладами ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

После улучшения экономических перспектив по мере начала массовой вакцинации от коронавируса ОПЕК и МЭА убавили градус эйфории, царившей на нефтяных рынках с начала месяца.

Так, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 5,8 миллиона, а МЭА, также скорректировав прогноз этого показателя, теперь и вовсе ждет роста лишь на 5,4 миллиона баррелей в сутки, а по итогам текущего квартала — даже падения на 1 миллион баррелей в день.

«Это было долгое беспрерывное ралли, в котором нужно было сделать паузу. Следующий скачок цен может потребовать подтверждения того, что ОПЕК+ не будет наращивать добычу с апреля», — отметила основательница «Vanda Insights» Вандана Хари, чьё мнение приводит агентство «Блумберг».

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,8897 рубля. По отношению к последней сделке 11 февраля доллар вырос на 28,47 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 13,18 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился на 22,84 копейки и составил 89,5934 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 1,81 копейки.