Доллар и евро начали торги снижением

Цены на нефть в пятницу утром снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,27% — до 37,2 доллара за баррель.

Пандемия коронавируса продолжает оказывать серьёзное давление на спрос на топливо. Пессимизм по поводу его восстановления ещё больше усилился после того, как 10 сентября Минэнерго США сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране — за неделю, завершившуюся 4 сентября, они выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 миллиона баррелей.

Аналитики, мнение которых приводит агентство «Рейтер», считают, что рост запасов также обусловлен тем, что американские нефтеперерабатывающие заводы ещё не полностью восстановили производство после его закрытия из-за штормов в Мексиканском заливе и в других регионах.

«В то время как добыча сырой нефти в США продолжает восстанавливаться после урагана «Лаура», цифры показывают, что нефтеперерабатывающие заводы ещё больше снизили производительность за последнюю неделю», — приводит агентство мнение аналитиков «ING Economics».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,0310 рубля. По отношению к последней сделке 10 сентября доллар снизился на 22,15 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 49,64 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке уменьшиился на 7,08 копейки и составил 88,8092 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 49,44 копейки.