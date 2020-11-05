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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.20 10:40

Доллар и евро начали торги снижением

Цены на нефть снижаются в четверг после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на данных о падении запасов в США. Заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти, и многие европейские страны вновь ввели карантинные меры, что будет ограничивать спрос на нефть.

В центре внимания рынка остаются президентские выборы в Штатах. Подсчёт голосов продолжается, и по последним данным, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 214 голосах у Трампа.

На данный момент демократы и республиканцы получили по 48 мест в Сенате, при этом в Палате представителей демократы сохраняют большинство. Реализация этого сценария стала бы «бычьим» фактором для финансовых рынков, поскольку означала бы принятие властями масштабной программы стимулирующих мер, которые помогли бы американской экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса.

«Вне зависимости от исхода президентских выборов, власть в США, вероятно, останется расколотой, - отмечает аналитик по энергетическим рынкам «Nasdaq» Тамар Эсснер. - Это означает, что любую повестку, склоняющаяся влево, будь то увеличение налогов, регулирования или меры климатической политики, провести на законодательном уровне будет сложно».

Данные Министерства энергетики США, опубликованные 4 ноября, показали снижение запасов в стране на прошлой неделе на 8 млн баррелей - до 484,4 млн баррелей. Несмотря на существенное снижение, размер запасов остаётся примерно на 7% выше среднего уровня за пять лет. Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, выросли на 936 тысяч баррелей - до 60,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 600 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 10,5 млн б/с. Запасы бензина в Штатах неожиданно увеличились на 1,5 млн баррелей, до 227,7 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 1,6 млн баррелей, до 154,6 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже «ICE Futures» к 8.38 мск сегодня составляет 40,63 доллара за баррель, что на 0,60  доллара (1,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 78,3565 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подешевел на 98,85 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта рухнула на 1,64 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 90,69 копейки  и составил 91,9831 рубля. К официальному курсу евро упал на 1,36 рубля.

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