Доллар и евро начали торги снижением

Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются на 1% после сильной статистики по Китаю и Японии и в ожидании новых мер ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы в целом настроены оптимистично, несмотря на продолжение пандемии коронавируса. Статистика из Китая и Японии поддержала ожидания по восстановлению экономики, которое должно позитивно повлиять на спрос.

Промпроизводство в Китае в октябре выросло в годовом выражении на 6,9% — выше ожидавшихся 6,5%. ВВП Японии в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) поднялся на 21,4%, показав рекордный темп роста с 1968 года. В квартальном выражении рост составил 5%. Оба показателя оказались лучше прогнозов. По сравнению с третьим кварталом 2019 года показатель опустился на 5,8%.

Инвесторы также надеются, что страны ОПЕК+ пересмотрят условия сделки по сокращению добычи в свете пандемии COVID. Нынешние договоренности ОПЕК+ предполагают сокращение добычи на 7,7 миллиона баррелей в сутки с августа до конца 2020 года, а далее – на 5,8 миллиона баррелей до конца апреля 2022 года. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 17 ноября.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 77,0335 рубля. По отношению к последней сделке 13 ноября доллар подешевел на 35,40 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 29,27 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке уменьшился на 31,73 копейки и составил 91,2627 рубля. К официальному курсу евро подешевел почти на 6 копеек.