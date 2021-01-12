Доллар и евро начали торги снижением

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снижаются на неуверенности вокруг восстановления спроса на неё из-за продолжающегося роста случаев выявления инфицирования коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

Пандемия коронавируса оказывает серьёзное давление на спрос на топливо, поскольку с целью остановить распространение вируса многие государства устанавливают запрет на передвижения как внутри, так и за пределы стран. Несмотря на начало массового применения вакцин, рост заболеваемости COVID продолжает увеличиваться.

При этом аналитики, опрошенные агентством «Рейтер, отмечают, что некоторое снижение цен, наблюдавшееся также и вчера, обусловлено и коррекцией, поскольку в целом перспектива новых экономических стимулов в США днями ранее была позитивной для этого рынка. Избранный президент США Джо Байден говорил о готовности поддерживать экономику страны в период коронавируса. Он обещал, что его пакет экономической помощи будет исчисляться «триллионами долларов».

«Я думаю, что рынок быстро придёт к выводу, что вчерашнее скромное снижение цен при условии сдерживания распространения вируса в Китае окажется всего лишь небольшой помехой», — считает аналитик «Axi» Стивен Иннес.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль окреп к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 74,3206 рубля. По отношению к последней сделке 11 января доллар подешевел почти на 34 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 19,51 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке уменьшился на 42,48 копейки и составил 90,3752 рубля. К официальному курсу евро понизился на 43,71 копейки.