Доллар и евро начали торги снижением

Цены на нефть в четверг утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,3 миллиона баррелей. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,167 миллиона баррелей.

«Цены на нефть выглядят немного уязвимыми… после того, как запасы сырой нефти в США резко выросли, на 2,56 миллиона», — приводит агентство «Рейтер» комментарий аналитика «Axi» Стивена Иннеса.

Аналитик также отметил, что ограничения на передвижения из-за распространения COVID ухудшают краткосрочные перспективы спроса на нефть, однако трейдеры надеются, что начало массовой вакцинации позволит ослабить ограничения.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль окреп к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,2754 рубля. По отношению к последней сделке 20 января доллар подешевел на 24,46 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта уменьшилась на 8 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 5,69 копейки и составил 88,9031 рубля. К официальному курсу евро понизился на 24,52 копейки.