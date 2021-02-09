Доллар и евро начали торги снижением

Мировые цены на нефть во вторник продолжают уверенное ралли на волне оптимизма на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов.

Снижение опасений за состояние мировой экономики и перспективы спроса на топливо продолжают поддерживать оптимизм инвесторов. Участники рынка считают, что начало массовой вакцинации от коронавируса и снижение темпов распространения вируса в скором времени начнут выводить мировую экономику из кризиса, а снятие ограничений приведёт к росту спроса на топливо.

Аналитики «Trafigura Group», мнение которых приводит агентство «Блумберг», считают, что цены на нефть в дальнейшем будут продолжать расти, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия увеличивают объёмы переработки для удовлетворения растущего спроса на продукцию.

В центре внимания рынков теперь данные по запасам нефти в США. В ночь на среду свои данные опубликует Американский институт нефти (API), а чуть позднее — Министерство энергетики страны. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 0,99 миллиона баррелей.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 74,01 рубля. Доллар опускался сегодня ниже 74 рублей впервые с 21 января. По отношению к последней сделке 8 февраля доллар подешевел на 29 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 25,20 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 19,79 копейки и составил 89,3846 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 1,73 копейки.