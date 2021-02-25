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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.21 10:30

Доллар и евро начали торги снижением

Цены на нефть в четверг утром демонстрирую слабую разнонаправленную динамику, оптимизм вокруг восстановления спроса на сырьё на фоне снижения добычи в США поддерживает котировки, свидетельствуют данные торгов. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,05% — до 63,19 доллара за баррель.

Цены на «чёрное золото» последнее время демонстрируют уверенный рост, доходя до годовых максимумов, чему способствует надежда на скорое восстановление спроса на нефть на фоне улучшения экономических перспектив. Всё больше стран фиксируют снижение темпов распространения коронавируса и постепенно ослабляют карантинные ограничения, стимулируя тем самым спрос на топливо.

Дополнительную поддержку оказывает также снижение предложения на рынке, чему, в частности, поспособствовали аномальные холода в Техасе, приведшие к остановке добычи нефти в регионе. В среду Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 19 февраля, опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 миллиона баррелей в сутки. Неделей ранее добыча составляла 10,8 миллиона баррелей в сутки.

При этом некоторое давление на нефтяные котировки оказывает тот факт, что данные по коммерческим запасам оказались хуже ожиданий: рост показателя за отчетную неделю составил 1,3 миллиона баррелей, или 0,3%, до 463 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 5,4 миллиона баррелей.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,4021 рубля. По отношению к последней сделке 24 февраля доллар подешевел на 13,77 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 35,11 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 7 копеек составил 89,3769 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 29,22 копейки.

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