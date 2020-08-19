Доллар и евро начали торги снижением курса

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются, рынки обеспокоены из-за спора вокруг нового пакета стимулирования экономики США и в связи с этим перспектив относительно спроса, свидетельствуют данные торгов. «Проблемы спроса сдерживают нефтяные цены, так как всё ещё нет прогресса по вопросу экономического стимулирования в США, а торговые переговоры США и КНР были отложены», — цитирует агентство «Рейтер» мнение старшего менеджера отдела исследований «Nissan Securities» Хироюки Кикукавы.

Белый дом и республиканцы по-прежнему не могут договориться с демократами в конгрессе о стимулировании экономики США и возможных дальнейших усиленных выплатах по безработице из-за разногласий о размере стимулирования. Белый дом согласен выделить 1 триллион долларов, а демократы требуют как минимум 2-триллионный пакет поддержки.

Ранее президент страны Дональд Трамп заявил, что отложил переговоры с КНР по торговле из-за коронавируса. Позднее представитель Белого дома добавил, что Трамп не отказывался от заключенной ранее торговой сделки с КНР, но новых переговоров по торговле с Пекином не будет, и страны обсуждают лишь реализацию предыдущих соглашений.

Снижение нефтяных котировок сдерживают данные Американского института нефти (API). В ночь на 19 августа институт сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 14 августа упали на 4,3 миллиона баррелей. Этот показатель оказался лучше прогноза снижения в 2,7 миллиона. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны сегодня вечером.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,1503 рубля. По отношению к последней сделке 18 августа доллар подешевел на копейку К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 28,18 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился к последней сделке на 5,72 копейки и составил 87,2928 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 4,73 копейки.