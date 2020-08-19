Приглашают на службу в полициюВ детских поликлиниках начато проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров детей перед поступлением в дошкольные образовательные учреждения и школы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.08.20 10:30

Доллар и евро начали торги снижением курса

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются, рынки обеспокоены из-за спора вокруг нового пакета стимулирования экономики США и в связи с этим перспектив относительно спроса, свидетельствуют данные торгов. «Проблемы спроса сдерживают нефтяные цены, так как всё ещё нет прогресса по вопросу экономического стимулирования в США, а торговые переговоры США и КНР были отложены», — цитирует агентство «Рейтер» мнение старшего менеджера отдела исследований «Nissan Securities» Хироюки Кикукавы.

Белый дом и республиканцы по-прежнему не могут договориться с демократами в конгрессе о стимулировании экономики США и возможных дальнейших усиленных выплатах по безработице из-за разногласий о размере стимулирования. Белый дом согласен выделить 1 триллион долларов, а демократы требуют как минимум 2-триллионный пакет поддержки.

Ранее президент страны Дональд Трамп заявил, что отложил переговоры с КНР по торговле из-за коронавируса. Позднее представитель Белого дома добавил, что Трамп не отказывался от заключенной ранее торговой сделки с КНР, но новых переговоров по торговле с Пекином не будет, и страны обсуждают лишь реализацию предыдущих соглашений.

Снижение нефтяных котировок сдерживают данные Американского института нефти (API). В ночь на 19 августа институт сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 14 августа упали на 4,3 миллиона баррелей. Этот показатель оказался лучше прогноза снижения в 2,7 миллиона. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны сегодня вечером.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,1503 рубля. По отношению к последней сделке 18 августа доллар подешевел на копейку К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 28,18 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился к последней сделке на 5,72 копейки и составил 87,2928 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 4,73 копейки.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
Комментарий к новости:В Мурманской области оптовики стали снижать цены на бензин
Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
Комментарий к новости:Новый учебный год стартует в «особом режиме»
Д.О. Вернер
16.08.20 10:34
"Северяне любят пошуметь, нарушая тишину и покой граждан..." промчавшись в позднее время по проспекту с испорченным глушителем! У ГИБДД нет средств в борьбе с ними, как нет и самого ГИБДД на проспекте
Комментарий к новости:Северяне любят пошуметь, нарушая тишину и покой граждан
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)14:45«Международные новости». Информационная программа (12+)15:00«Прокуроры: Министр на доверии. Дело Сухомлинова». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области оптовики стали снижать цены на бензин-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 6 копеек, доллар потерял 19 копеек-PRO Энергетику (18+)Внимание! Планируются натурные испытания в энергосистеме Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 августа-PRO Нефть и газ (18+)Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ-PRO Законы (18+)Минтруд – о невозможности 31 декабря сделать выходным, Верховный суд – об уходе раньше с работы в день рождения сотрудника
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 423 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика