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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.20 10:30

Доллар и евро начали торги значительным ростом

Цены на нефть сегодня  утром не показывают выраженной динамики, инвесторы оценивают данные Минэнерго о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обратили внимание на данные ведомства США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 10,6 миллиона баррелей, или на 2%, до 526 миллионов баррелей. Аналитики ожидали, напротив, роста показателя на 0,4 миллиона баррелей.

При этом запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге выросли на 1,3 миллиона баррелей, до 51,4 миллиона. Кроме того, увеличились запасы бензина и дистилляторов, что подчеркивает неоднозначный характер восстановления спроса на топливо.

«Новости не целиком хорошие, с признаками того, что восстановление спроса всё ещё сталкивается с трудностями», — отмечают аналитики «ANZ», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

Аналитики говорят, что колебания цен в четверг вызваны также опасениями по поводу роста числа заражений COVID-19 и повышением вероятности возобновления карантинных ограничений. В среду СМИ сообщили, что число жертв коронавируса в США превысило 150 тысяч человек, заболели же более 4 миллионов человек. Число случаев COVID-19 в мире тем временем превысило 16,5 миллиона, умерли более 656 тысяч человек.

«Пока мы регистрируем новые ежедневные случаи, риск для спроса на нефть слишком велик», — сказал агентству сырьевой аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Вивек Дхар.

Доллар и евро сегодня начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 73,1239 рубля. По отношению к последней сделке 29 июля доллар подорожал на 55,39 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 88,91 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос к последней сделке на 39,44 копейки и составил 86,0044 рубля. К официальному курсу евро взлетел на 1,09 рубля. Евро превысил 86 рублей впервые со 2 апреля.

 

 

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