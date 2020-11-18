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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.20 10:30

Доллар и евро начинают день в плюсе

Мировые цены на нефть в среду утром не демонстрируют общей динамики основных её марок, в то время как рынки оценивают данные Американского института нефти (API) о росте запасов в США за прошлую неделю и ждут официальных цифр, свидетельствуют данные торгов.

Ранее АPI сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 13 ноября на 4,2 миллиона баррелей. Официальные данные Министерства энергетики об этом будут опубликованы вечером. По оценке аналитиков, ведомство сообщит о росте показателя только на 1,6 миллиона баррелей.

Инвесторы также учитывают то, что по итогам заседания 17 ноября министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обещал дать рекомендации о будущем соглашения к заседанию альянса 1 декабря.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает придерживаться ограничения добычи, но уже на 7,7 миллиона баррелей в сутки от начального уровня, на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет придерживаться уровня добычи нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки меньше начального уровня.

«Надежды на то, что ОПЕК+ продолжит сокращения на текущем уровне и в 2021 году, или даже нарастит сокращение, поддерживают цены», — отмечает агентству «Рейтер» старший менеджер отдела исследований «Nissan Securities» Хироюки Кикукава.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже незначительным ростом. Рубль слабо снижается к бивалютной корзине на фоне умеренно дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 76,2820 рубля. По отношению к последней сделке 17 ноября доллар подорожал на 6,20 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на 2,90 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 13,55 копейки и составил 90,5855 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 19,52 копейки.

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