Доллар и евро не хотят слезать с «качелей»

Цены на нефть в пятницу утром растут на оптимизме вокруг восстановления спроса, вернувшегося после встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы с оптимизмом отыгрывают новости с прошедшего заседания ОПЕК+, видя перспективы восстановления мирового спроса на «чёрное золото». Так, они обратили внимание на то, что по итогам первого месяца второй фазы сделки ОПЕК+ альянс сохранил высокую приверженность сделке. Общее выполнение обязательств странами составило 101%, и конкретно Россией — 98%. А если учитывать Мексику, которая остаётся в альянсе, но в сокращении добычи не участвует, общий показатель составил 102%, так как в стране продолжает снижаться производство нефти.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, мировой спрос на нефть уже восстановился до 93% от докризисного уровня в примерно 100 миллионов баррелей в сутки, а излишки коммерческих запасов сокращаются второй месяц подряд. В полном же объёме спрос на нефть может восстановиться во втором квартале 2021 года.

При этом аналитики предупреждают, что рост цен может быть временным, поскольку по-прежнему сохраняется неопределенность вокруг коронавируса, с возможным началом второй волны и со сроками появления вакцины.

«Это (рост цен на текущей неделе) может быть временным, поскольку нам нужен сильный и последовательный сигнал о том, что реальное восстановление спроса действительно происходит», — прокомментировал агентству «Блумберг» старший аналитик по сырьевым товарам «VI Investment» Уилл Сунгчил Юн.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,9930 рубля. По отношению к последней сделке 17 сентября доллар снизился на 17,70 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 20,11 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 7,55 копейки и составил 88,9945 рубля. Тем временем, к официальному курсу евро вырос на 36,32 копейки.