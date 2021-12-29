Цены на нефть стабилизируются в среду утром на данных Американского института нефти (API) по запасам сырья, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, по оценке API, запасы нефти в США за неделю по 24 декабря снизились на 3,09 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 3,233 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах в стране позднее опубликует Минэнерго США.

«Нефть выросла на фоне ожиданий восстановления спроса в новом году, а также сокращения мировых запасов», — отмечают аналитики «Mizuho Bank», которых цитирует газета «Wall Street Journal». Однако аналитики ожидают, что рост цен на нефть будет ограничен, поскольку мировые поставки, вероятно, вырастут в следующем году ввиду постепенного увеличения добычи ОПЕК+ и США.

Сегодня утром доллар и евро незначительно растут на торгах Московской биржи. Рубль снижается к бивалютной корзине. Доллар торгуется в слабом плюсе к евро и иене на некотором снижении опасений за экономику США после ослабления карантинных ограничений по коронавирусу, свидетельствуют данные торгов.