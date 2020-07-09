Доллар и евро полезли на «качели»

Цены на нефть сегодня утром показывают разнонаправленную динамику на фоне признаков восстановления спроса в США, при этом находясь под давлением опасений возобновления карантинных мер, свидетельствуют данные торгов.

В среду Минэнерго США сообщило, что запасы бензина в стране неожиданно снизились на 1,9%, до 251,7 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали сохранения показателя. При этом коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 июля, поднялись на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,1%, и составили 539,2 миллиона баррелей.

«Рынок изо всех сил пытается увидеть в данный момент устойчивый рост. Есть неопределенные данные по спросу», — отметил глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лахлан Шо, слова которого приводит агентство «Рейтер».

При этом всплеск случаев COVID-19 в США повысил вероятность возобновления карантинных ограничений, которые будут сдерживать восстановление спроса на топливо.

Шо добавил, что спрос на бензин снижался в тех районах США, где заново вводились карантинные меры, в то время как спрос на восточном побережье, где коронавирус находится под контролем, хорошо восстанавливается.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 70,9677 рубля. По отношению к последней сделке 8 июля доллар снизился на 14,23 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 27 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос к последней сделке на 3,53 копейки и составил 80,6278 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 22,12 копейки.