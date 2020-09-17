Доллар и евро «пошли на качели»

Цены на нефть в четверг утром коррекционно снижаются после роста на двух торговых сессиях подряд, свидетельствуют данные торгов. На нефтяном рынке присутствует фиксация прибыли после двух дней активного роста цен. За вторник и среду нефть обеих марок выросла в цене на 6,5-8%, а стоимость американской WTI в среду поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября.

«Сегодня утром мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли со стороны участников рынка, которые… не верят во вчерашнее резкое восстановление», — прокомментировала агентству «Рейтер» основательница «Vanda Insights» Вандана Хари.

Давление на цены также оказало более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов дистиллятов в США, включая дизельное топливо и топочный мазут, что вызвало обеспокоенность по поводу спроса на топливо крупнейшей экономики мира. Запасы дистиллятов за неделю, завершившуюся 11 сентября, выросли на 3,5 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост только на 0,6 миллиона баррелей.

«Спрос на дистилляты… является ключевым моментом для беспокойства», — отметил аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Вивек Дхара, чьё мнение также приводит агентство.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,2088 рубля. По отношению к последней сделке 16 сентября доллар вырос на 23,88 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 28,10 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке почти не изменился и составил 88,5513 рубля. К официальному курсу евро снизился на 31,31 копейки.