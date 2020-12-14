Доллар и евро потеряли по 19 копеек

Центральный банк России с 15 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 72,9272 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 19,23 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,5847 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 18,97 копейки.