Доллар и евро потеряли по 63 копейки

Центральный банк России с 16 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,3092 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 62,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,9754 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 62,98 копейки.