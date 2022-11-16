Доллар и евро потяжелели почти на 4 копейки

Центральный Банк России с 17 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,3484 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 3,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,6675 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,78 копейки.