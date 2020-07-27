Доллар и евро приглашают рубль на «качели»

Мировые цены на нефть утром в начале недели показывают слабую разнонаправленную динамику на фоне растущих случаев заражения коронавирусом, в то время как напряженность между США и Китаем также оказывает давление на рынки, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьский фьючерс на Brent тем временем дорожал на 0,07%, до 43,37 доллара за баррель.

Цены на нефть в понедельник снизились, поскольку рост случаев коронавируса грозит подорвать восстановление спроса, а напряженность в отношениях между США и Китаем толкает инвесторов к активам-убежищам. Несмотря на то, что спрос на нефть несколько улучшился по сравнению со вторым кварталом, поддерживая цены, многие участники торгов считают, что он может быть подорван возобновлением карантинных мер в Соединенных Штатах и некоторых других странах.

Накануне в США, согласно данным университета Джонса Хопкинса, было выявлено более 65 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки. За все время же заболели более 4 миллионов человек. Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 16 миллионов заразившихся коронавирусом и более 644 тысяч летальных исходов.

«Участники рынка, похоже, нервничают в отношении того, чтобы занять определенную позицию на рынке, поскольку большая неопределенность всё ещё омрачает перспективы, когда речь заходит о спросе», — отмечают аналитики «ING», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 71,5069 рубля. По отношению к последней сделке 24 июля доллар снизился на 22,81 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 9 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос к последней сделке на 18,11 копейк и составил 83,7361 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 63,30 копейки.