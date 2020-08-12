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Мурманская область. Арктика (16+)12.08.20 10:30

Доллар и евро «приглашают рубль на качели»

Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются. Данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за прошлую неделю поддерживают котировки, свидетельствуют данные торгов.  Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,29% — до 41,73 доллара за баррель.

Как сообщил в ночь на 12 августа API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 7 августа снизились на 4,4 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее вечером. Эксперты прогнозируют, что показатель опустился только на 2,9 миллиона баррелей, и это снижение может стать третьим подряд.

«Нефтяные цены растут по мере улучшения прогноза по спросу на нефть», — рассказал агентству «Рейтер» старший рыночный аналитик «OANDA» Эдвард Мойя.

При этом рост котировок сдерживается неопределенностью вокруг перспектив восстановления экономики. Власти США пока не могут договориться по новому пакету стимулирования экономики, хотя в выходные президент страны Дональд Трамп подписал ряд указов о мерах поддержки. Прогноз по экономике отражается на ожиданиях по спросу на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,1626 рубля. По отношению к последней сделке 11 августа доллар подорожал на 5,26 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 5,12 копейки и составил 85,8188 рубля. К официальному курсу евро снизился на 10,60 копейки.

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