Доллар и евро продолжают бурный рост

Цены на нефть в пятницу утром коррекционно растут после падения на 1,8-3,2% в четверг, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,5% — до 40,12 доллара за баррель.

30 июля стоимость нефти перешла к резкому снижению на негативных экономических данных в США. Так, стало известно, что ВВП в США во втором квартале упал на 32,9% в годовом выражении. Снижение стало рекордным.

Между тем, поскольку во всем мире продолжает расти число заболевших COVID-19, что может повлечь за собой новые закрытия экономик, угроза спросу на нефть сохраняется.

«Теперь, когда мы рассмотрели все вопросы, связанные с ОПЕК+, мы знаем, что там происходит, ключевым вопросом для нефтяных рынков является уничтожение спроса», — отмечает аналитик «CMC Markets» Майкл Мак-Карти, которого цитирует агентство «Рейтер».

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне выхода инвесторов из рисковых активов на опасениях по поводу восстановления мировой экономики.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,4411 рубля. По отношению к последней сделке 30 июля доллар подорожал на 27,11 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 7,78 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос к последней сделке на 72,62 копейки и составил 87,3762 рубля. К официальному курсу евро взлетел на 1,12 рубля. Евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля.