Доллар и евро продолжают «играть» с рублём на «качелях»

Цены на нефть в понедельник утром показывают слабый рост, поддерживаемые опасениями остановок добычи из-за шторма в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 0,02%, до 41,12 доллара за баррель.

В понедельник внимание инвесторов сосредоточено на ситуации с природными катаклизмами в США. 19 сентября Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил о том, что в Мексиканском заливе сформировался шторм. Шторм, которому было присвоено имя «Бета», может привести к временной остановке добычи в регионе, тем самым несколько снизив предложение на рынке.

Опасения за восстановление спроса же продолжает оказывать давление на участников рынка. Рост случаев коронавируса и возможное начало «второй волны» может повлечь за собой новые карантинные и ограничения, что снова снизит спрос на «чёрное золото».

«Трудно поверить в рост спроса на нефть, поскольку число заразившихся растет во Франции, Испании и Великобритании, наряду с опасениями, что США, похоже, готовы к как минимум еще одной волне осенью и зимой», — отметил агентству «Рейтер» старший рыночный аналитик «OANDA» Эдвард Мойя.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,6743 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар снизился на 7 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 64,24 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился на 7,88 копейки и составил 89,7513 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 79,35 копейки.