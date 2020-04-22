Мировые цены на нефть сегодня утром падают на 6,5-15%, марка Brent уже опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года - ниже 16 долларов за баррель, свидетельствуют данные торговых площадок.

«Мировые рынки находятся под влиянием хоть и временного, но существенного падения спроса из-за пандемии коронавируса», - сказал агентству «Рейтер» аналитик «AxiCorp» Стивен Иннес. Он предупредил, что цены могут упасть ещё больше по мере заполнения хранилищ.

Пандемия коронавируса привела к падению спроса на все нефтепродукты, от реактивного топлива до бензина, в то время как нефтехранилища по всему миру быстро заполняются.

Во вторник ряд министров ОПЕК+ провели неформальную видеоконференцию, на которой обсуждались текущие события на рынке нефти. Ряд стран намерены призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти, не дожидаясь мая, но консенсуса альянса по этому вопросу пока нет, сообщил РИА «Новости» источник в одной из делегаций, участвовавших в конференции.

Доллар и евро продолжают расти на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине под давлением низких нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 77,4941 рубля. По отношению к последней сделке 21 апреля доллар подорожал на 41,41 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 1,24 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 46,54 копейки и составил 84,1804 рубля. К официальному курсу евро взлетел на 1,56 рубля.