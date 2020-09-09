Цены на нефть в среду продолжили заметное снижение после падения на предыдущей сессии, когда цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель впервые с июня из-за возобновления распространения COVID-19 во многих странах.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 27,2 миллиона случаев заражения, более 891 тысячи человек скончались. Число случаев заражения растёт в Индии, Великобритании, Испании и некоторых частях США, что угрожает надеждам на восстановление мировой экономики и может повлиять на спрос на топливо.

«Ухудшение спроса было проблемой для большинства участников рынка в течение некоторого времени, это становится все более очевидным», - считают аналитики «ING Economics, мнение которых приводит агентство «Рейтер».

Доллар и евро продолжают расти на торгах Московской биржи. Рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая негативную динамику валют и дешевеющую нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 76,3735 рубля. По отношению к последней сделке 8 августа доллар подорожал на 9,35 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 40,90 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке увеличился на 6,30 копейки и составил 89,8730 рубля. К официальному курсу евро повысился на 13,61 копейки.