Доллар и евро продолжают снижение

Мировые цены на нефть после обвала в начале недели уверенно растут третью торговую сессию подряд на фоне заявлений ряда стран о сокращении добычи и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

Поддержку ценам на нефть оказывают сообщения СМИ о готовности ряда стран начать сокращать добычу нефти уже сейчас. В четверг Алжир уведомил страны ОПЕК+, что немедленно начнёт сокращать добычу нефти. Кроме того, кувейтское агентство новостей KUNA сообщило, что Кувейт ещё до вступления в силу соглашения ОПЕК+ сократил поставки нефти на рынок.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Соглашение начинает действовать 1 мая.

Нефтяные трейдеры также внимательно следят за растущей напряженностью в отношениях США и Ирана. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение военно-морским силам США уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей в Персидском заливе. После этого МИД Ирана выразил США протест.

Аналитик «London Capital Group» Ипек Озкардеская, чьё мнение приводит агентство «Франс Пресс», считает, что сокращение добычи — меньшее, что могут сделать страны, чтобы помочь ценам на нефть. «Ещё один вариант — разжигать геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, угрожая поставкам и поддерживая цены. Именно этим сейчас занимается Дональд Трамп», — добавила аналитик.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 74,7221 рубля. По отношению к последней сделке 23 апреля доллар подешевел на 4,79 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 40,69 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 34,60 копейки и составил 80,2790 рубля. К официальному курсу евро упал на 86,78 копейки.