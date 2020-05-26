Доллар и евро продолжают снижение

Мировые цены на нефть сегодня утром растут на растущем оптимизме за восстановления баланса спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов.

Во вторник оптимизм инвесторов подкреплен явными признаками того, что страны придерживаются обязательств по сокращению объемов добычи, в то время как все больше стран начинают снимать карантинные ограничения и спрос на сырьё по всему миру начинает восстанавливаться.

Рынок также был поддержан комментариями РФ о том, что Россия вышла на целевой показатель в рамках соглашения ОПЕК+, сократив обещанные 2 миллиона баррелей добычи нефти в сутки. «Определенно есть ощущение, что эти сокращения соответствуют вашим ожиданиям», - приводит агентство «Рейтер» комментарий аналитика банка «ANZ» Дэниела Хайнса.

Страны ОПЕК+ должны встретиться снова в начале июня, чтобы обсудить сохранение сокращений объёмов добычи, чтобы поддерживать цены. С начала мая вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на фоне пандемии коронавируса, снижения цен на нефть и падения спроса на нефть с более чем 100 миллионов баррелей в сутки до 70-80 миллионов баррелей в сутки. Альянс договорился о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 71,2570 рубля. По отношению к последней сделке 25 мая доллар снизился на 39,30 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 33,92 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 28,24 копейки и составил 77,7951 рубля. К официальному курсу евро понизился на 8,72 копейки.