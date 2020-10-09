Доллар и евро продолжают снижение

Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько опускаются, при этом днём ранее нефть подорожала на 3% из-за ожиданий по поводу ситуации в Норвегии и вокруг урагана «Дельта» в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.

Ураган «Дельта», приближающийся к берегам США, вновь усилился до третьей категории. Согласно данным агентства «Рейтер», на фоне урагана компании остановили добычу примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в день.

Ситуация в Норвегии также создает риски для поставок. Ранее норвежская энергетическая компания «Equinor» предупредила, что если забастовка работников нефтегазовой отрасли страны продолжится до 14 октября, то это может привести к временной остановке добычи на крупном месторождении «Johan Sverdrup» в Северном море. «Это может затронуть добычу почти одного миллиона баррелей нефти в день», — цитирует агентство аналитиков «ANZ».

В целом с начала недели котировки могут показать рост примерно на 10%, это может быть первый недельный рост стоимости нефти за три недели.

Сегодня утром доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 77,1780 рубля. По отношению к последней сделке 8 октября доллар подешевел почти на 18 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 73,77 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 9,44 копейки. и составил 90,8981 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 80,09 копейки.