Доллар и евро продолжают унижать рубль

Цены на нефть во вторник утром снижаются, WTI дешевеет почти на 2%, инвесторы беспокоятся, что увеличение числа случаев коронавируса снова приведёт к снижению спроса на «чрное золото», свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы находятся под влиянием растущих опасений по поводу возможного роста числа случаев заболевания COVID-19 после длинных выходных, посвященных Дню труда в США, который также является своеобразным окончанием пикового сезона вождения в США, что может сказаться на снижении спроса на топливо.

Глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лахлан Шо, мнение которого приводит агентство «Рейтер», считает, что выход из «летнего пикового сезона вождения в США, который является сезонным фактором, переориентировал внимание рынка» на то, насколько сильное восстановление спроса наблюдается в мире.

Агентство «Рейтер» отметило, что в праздничные выходные число заболевших коронавирусом выросло в 22 из 50 штатов США. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Соединенных Штатах зафиксировали 6 млн 277 тысяч 847 случаев заражения коронавирусом, скончались 188 тысяч 941 человек.

«Это (рост числа новых вспышек COVID-19) вызвало опасения, что недавнее восстановление спроса может быть остановлено, поскольку широкая общественность по-прежнему осторожно относится к длительным поездкам», — считают аналитики «ANZ Research», мнение которых также приводит агентство.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и санкционных рисков.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 75,9049 рубля. По отношению к последней сделке 7 сентября доллар подорожал на 13,49 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 31,39 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 18,69 копейки и составил 89,6869 рубля. К официальному курсу евро увеличился почти на 21 копейку.