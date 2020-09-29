Доллар и евро продолжили рост в начале торгов

Мировые цены на нефть во вторник утром демонстрируют снижение в ожидании снижения нефтяного спроса из-за новых возможных ограничительных экономических мер на основании статистики роста выявленных случаев нахождения коронавируса в организме людей, свидетельствуют данные торгов. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снижается на 0,69%, до 40,32 доллара за баррель.

По продолжающимся подсчётам, число жертв коронавируса в мире уже превысило 1 миллион, согласно данным университета Джона Хопкинса, а за все время коронавирусом было инфицировано более 33 миллиона человек. В ряде стран фиксируют рост новых случаев заражения, что усиливает риски ужесточения карантинных мер там.

При этом новости о стимулировании экономики США не оказывают значительной поддержки котировкам. Демократы в конгрессе обновили 28 сентября программу стимулирования, предложив потратить на эти цели 2,2 триллиона долларов.

«Если это произойдёт, потребуется много времени для того, чтобы стимулирование США поддержало нефтяной спрос в стране», - цитирует агентство «Рейтер» слова рыночного стратега «Axi Corp» Стивена Иннеса.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль продолжает дешеветь к бивалютной корзине, отыгрывая геополитический и санкционный негатив, а также дешевеющую нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 79,3667 рубля. По отношению к последней сделке 28 сентября доллар увеличился на 28,67 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 69,54 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился на 41 копейку и составил 92,6725 рубля. К официальному курсу евро взлетел на 1,19 рубля. Евро в ходе торгов превышал отметку в 93 рубля впервые с 21 января 2016 года.