В Мурманской области будет проверена система экстренного оповещения населенияЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.09.20 10:30

Доллар и евро продолжили рост в начале торгов

Мировые цены на нефть во вторник утром демонстрируют снижение в ожидании снижения нефтяного спроса из-за новых возможных ограничительных экономических мер на основании статистики роста выявленных случаев нахождения коронавируса в организме людей, свидетельствуют данные торгов.  Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снижается на 0,69%, до 40,32 доллара за баррель.

По продолжающимся подсчётам, число жертв коронавируса в мире уже превысило 1 миллион, согласно данным университета Джона Хопкинса, а за все время коронавирусом было инфицировано более 33 миллиона человек. В ряде стран фиксируют рост новых случаев заражения, что усиливает риски ужесточения карантинных мер там.

При этом новости о стимулировании экономики США не оказывают значительной поддержки котировкам. Демократы в конгрессе обновили 28 сентября программу стимулирования, предложив потратить на эти цели 2,2 триллиона долларов.

«Если это произойдёт, потребуется много времени для того, чтобы стимулирование США поддержало нефтяной спрос в стране», - цитирует агентство «Рейтер» слова рыночного стратега «Axi Corp» Стивена Иннеса.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль продолжает дешеветь к бивалютной корзине, отыгрывая геополитический и санкционный негатив, а также дешевеющую нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 79,3667 рубля. По отношению к последней сделке 28 сентября доллар увеличился на 28,67 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 69,54 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился на 41 копейку и составил 92,6725 рубля. К официальному курсу евро взлетел на 1,19 рубля. Евро в ходе торгов превышал отметку в 93 рубля впервые с 21 января 2016 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Международная экспедиция изучит состояние подводной мерзлоты в арктических морях
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Русский граф Болгаров». Документальный фильм (12+)15:45«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»-PRO Валюту (16+)Доллар и евро продолжили рост в начале торгов-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Мурманская область остается лидером по развитию коммунальной инфраструктуры среди всех регионов России-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)В школу – по новому порядку
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика