Доллар и евро продолжили вчерашнее падение

Мировые цены на нефть сегодня утром растут в надежде на продление существующих ограничений добычи нефти ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящем заседании ОПЕК+, которое запланировано на 9-10 июня. На 8 июня планируется встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.

По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на один-три месяца. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Пока страны ОПЕК+ соблюдают свои обязательства по сделке, цены на нефть могут стабилизироваться на более высоких уровнях, сказал агентству «Рейтер» аналитик «AxiCorp's» Стивен Иннес.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 68,9337 рубля. Доллар опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта. По отношению к последней сделке 1 июня доллар снизился на 18,63 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 77,77 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 29,47 копейки и составил 76,6553 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 98,23 копейки.