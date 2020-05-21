Доллар и евро просели на 1,4 рубля каждый

Центральный банк России с 22 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 70,9240 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 141,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,7965 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 138,48 копейки.