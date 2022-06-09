Доллар и евро просели на 1,84 рубля - каждый

Центральный банк России с 10 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 58,3895 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 183,87 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,0934 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 184,46 копейки.