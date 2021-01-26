Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются, — продолжение пандемии коронавируса в мире ослабляет надежды на скорое восстановление экономики и ухудшает перспективы спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI снижалась на 0,47% — до 52,52 доллара за баррель.

Ситуация с COVID-19 в ряде стран остаётся достаточно тревожной. В Нидерландах с 22 января введён комендантский час, а почти полный локдаун продлили до 9 февраля. В связи с ограничительными мерами в ряде городов страны начались беспорядки.

Кроме того, рынки обратили внимание на слова главы научного совета Франции, специалиста по иммунологии Жана-Франсуа Дельфресси о возможности третьего локдауна во Франции из-за широкого распространения там новых штаммов COVID.

Усиление карантинных ограничений может сдержать восстановление экономики, что ударит по нефтяному спросу. «В 2021 году главные риски по поставкам и спросу остаются, и это может пошатнуть основополагающие рыночные факторы», — приводит агентство «Рейтер» комментарий аналитиков «Citigroup».

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и опасений инвесторов по поводу расширения антироссийских санкционных угроз.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 75,6761 рубля. По отношению к последней сделке 25 января доллар подорожал на 30,86 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила почти на 82 копейки

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке увеличился на 33,12 копейки и составил 91,7912 рубля. К официальному курсу евро вырос на 64,54 копейки.